Recke (ots) - Am Montag (28.10.2019) ist in Recke-Espel ein weißer Hyundai I 20 beschädigt worden. Der Wagen wurde gegen 07.55 Uhr auf dem Parkplatz an der Schulstraße abgestellt. Als die Fahrerin gegen 16.15 Uhr zu ihrem Pkw zurückkam, stellte sie diverse Kratzer am hinteren, linken Kotflügel fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315, zu melden.

