Verkehrsunfallflucht

Steinfurt-Bu. (ots) - Am Dienstag (22.10.2019) fuhr eine Motorrollerfahrerin gegen 21.45 Uhr auf der Altenberger Straße, Richtung Steinfurt-Borghorst. In Wilmsberg, zwischen der Webereistraße und der Bleichereistraße, wurde die 49-Jährige von einem dunklen Pkw bedrängt. Der Fahrer betätige zunächst die Lichthupe. Danach überholte er die Rollerfahrerin und bremste sie aus. Die Frau verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte. Sie verletzte sich dabei nicht unerheblich. An dem Roller entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der Fahrer des dunklen Pkw, mit ST-Kennzeichen, entfernte sich, ohne sich um die Rollerfahrerin und den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.

Von Anonymous User