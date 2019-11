Ochtrup, Verkehrsunfallflucht

Ochtrup (ots) - Nach einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Hagebaumarktes sucht die Polizei nach Zeugen. Am Montag (04.11.), um 14.00 Uhr, hat eine Autofahrerin ihren schwarzen Smart Forfour auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie nach nur 30 Minuten zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie an der vorderen Stoßstange eine frische Unfallbeschädigung fest. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

Von Anonymous User