Hopsten, Nachtrag zum Brand/Zeugensuche

Hopsten (ots) - Ein Brandsachbearbeiter der Polizei und ein Brandsachverständiger haben die Brandstelle an der Marktstraße untersucht. Das Ergebnis: Bei der Brandursache ist von einer Brandstiftung auszugehen. Ein oder mehrere unbekannte Täter haben den Recherchen zufolge das Feuer in dem Gebäude vorsätzlich gelegt. Derzeit liegen keine Erkenntnisse zu dem Täter bzw. den Tätern vor. Die Polizei sucht Zeugen, die an oder in dem Gebäude verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Es ist davon auszugehen, dass sich der Brandstifter längere Zeit in dem Gebäude aufgehalten hat. Dies kann bereits in den Nachtstunden zum Freitag, 01.11.2019, oder in den frühen Morgenstunden gewesen sein. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 120.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

