Rheine (ots) - Am Mittwoch (06.11.) hat es in Rheine bis in den Abend hinein vermehrt Anrufe "falscher Polizisten" gegeben. Bei den Angerufenen handelt es sich fast immer um ältere Menschen. Der angebliche Polizist behauptet in den meisten Fällen, dass in der Straße, in der der Anrufer wohnt, gerade Einbrecher festgenommen worden seien. Man befürchte nun, dass auch bei diesen Personen eingebrochen werden würde. Die Polizei warnt weiterhin vor dieser Masche. Die Betrüger haben es auf Ihr Bargeld oder Ihre Wertsachen abgesehen. Viele Bürgerinnen und Bürger kennen diese Maschen inzwischen und reagieren entsprechend. Nach jetzigem Stand handelten alle Betroffenen gestern besonnen, ließen sich auch durch die geschickte Gesprächsführung des Unbekannten nicht irritieren und legten schließlich auf. In keinem Fall wurden Bargeld oder Wertsachen übergeben. Die Empfehlung der Polizei: Gehen Sie nicht auf derartige Gespräche ein! Legen Sie auf! Übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertgegenstände an fremde Personen. Auch dann nicht, wenn die Personen von den "Verwandten/Polizisten" zu ihnen geschickt worden sind, um Geld abzuholen. Lassen Sie niemals Fremde in ihr Haus/ihre Wohnung.

Von Anonymous User