Hopsten, Einbruch am Mittwoch

Hopsten (ots) - In einem Hopstener Wohngebiet waren am Mittwoch (06.11.2019) Einbrecher unterwegs. Eine Bewohnerin hatte ihr Einfamilienhaus am Schlehenweg am Nachmittag um 14.30 Uhr verlassen und alles ordnungsgemäß verschlossen. Gegen 20.00 Uhr kehrte sie zu dem Gebäude zurück. Bereits im Eingangsbereich bemerkte sie, dass an der Garderobe eine Winterjacke fehlte. Als dann das Wohnzimmer betrat, sah sie ein offen stehendes Fenster, die Scheibe des Fensters war zersplittert und der Rahmen wies Hebelspuren auf. In den angrenzenden Räumen und im Obergeschoss waren die Schränke und Schubladen durchwühlt worden. Hieraus haben die Täter aber scheinbar nichts gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

