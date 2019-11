Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots) - Am Mittwochabend (06.11.), in dem kurzen Zeitraum zwischen 20.08 Uhr und 20.12 Uhr, ist auf dem Dornröschenweg ein weißer VW Up angefahren worden. Der Pkw war gegenüber dem Kindergarten abgestellt. Der Schaden, hinten links am Kotflügel, beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Am Unfallort wurden blaue Fahrzeugteile gefunden, die von dem flüchtigen Fahrzeug stammen dürften. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

