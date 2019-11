Greven, Einbruch in eine Tankstelle

Greven (ots) - Auf dem Areal einer Tankstelle an der Straße "Up´n Nien Esch" haben sich in der Nacht zum Freitag (08.11.2019) Einbrecher aufgehalten. Die Diebe machten sich an dem Gebäude an Türen und Fenstern zu schaffen, wobei sie einige Schäden anrichteten. Es gelang ihnen, ein Fenster gewaltsam zu öffnen und in den Verkaufsraum zu gelangen. Was die Einbrecher daraus gestohlen haben, steht noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Tatzeit liegt zwischen 00.05 Uhr und 00.43 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

