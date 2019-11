Altenberge, Einbruch am Donnerstag

Altenberge (ots) - Nach einem Einbruch in ein Reihenhaus an der Straße "Vinhage" hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Bei den Recherchen zu den zeitlichen Abläufen konnte mitgeteilt werden, dass die Bewohner das Gebäude gegen 16.00 Uhr verlassen hatte. Gegen 16.30 Uhr hörte ein Anwohner ein verdächtiges Geräusch in der Nachbarschaft, konnte diese aber nicht zuordnen. Nur 15 Minuten später, um 16.45 Uhr, betrat dann ein Angehöriger das betroffene Reihenhaus. Er bemerkte sofort die offenstehende Terrassentür. Wie sich herausstellte, dürften der oder die Täter darüber geflüchtet sein. In das Gebäude waren sie über ein Fenster eingestiegen, dass sie gewaltsam geöffnet hatten. Dabei waren verschiedene Blumentöpfe von der Fensterbank gefallen. In mehreren Zimmern des Hauses hatten der oder die Einbrecher die Schränke und Schubladen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen haben die Einbrecher dabei Bargeld, Schmuck und eine Münzsammlung erbeutet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise untere Telefon 02571/928-4455. Dabei ist insbesondere die Zeit um 16.30 Uhr von Bedeutung.

Von Anonymous User