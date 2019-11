Hopsten, zwei Einbrüche

Hopsten (ots) - Auf einer Baustelle an der Hospitalstraße sowie an der Schützenstraße in Schale haben sich Diebe aufgehalten. In der Zeit zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmorgen (07.11.2019) sind unbekannte Täter in ein zurzeit unbewohntes Einfamilienhaus an der Schützenstraße in Schale eingestiegen. Als der Geschädigte zurückkehrte, stellte er zunächst ein offen stehendes Fenster fest. Daran konnte er dann Spuren eines Einbruchs erkennen. Es konnte nicht unmittelbar gesagt werden, was aus dem Gebäude, das derzeit umgebaut wird, gestohlen wurde. Auf einer Baustelle an der Hospitalstraße haben Diebe einen Baucontainer und einen Bauwagen aufgebrochen. In der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag (07.11.2019) stahlen sie daraus verschiedene Werkzeuge. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

