Greven, schwerer Verkehrsunfall -Erstmeldung

Greven (ots) - Am Montagmorgen (11.11.), gegen 05.35 Uhr, hat sich auf dem Schifffahrter Damm ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Es sind zwei PKW beteiligt, die frontal zusammengestoßen sind. Die Unfallstelle ist voll gesperrt. Der Verkehr aus Richtung Münster wird an dem Abzweig Gimbte und der Verkehr aus Richtung Greven am Abzweig Westbevern/Telgte abgeleitet. Es wird gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Es wird nachberichtet.

Von Anonymous User