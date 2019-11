Greven, schwerer Verkehrsunfall - Nachtrag

Greven (ots) - Bei dem Verkehrsunfall auf den Schifffahrter Damm (B 481) sind heute Morgen eine Person schwer und eine Person tödlich verletzt worden. Ein 36-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Bundesstraße von Münster kommend in Richtung Greven. Auf der Emsbrücke geriet er, vermutlich aufgrund von Straßenglätte, auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden Pkw kollidierte. Der 36-Jährige aus Emsdetten verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs, ein 35-jähriger Ibbenbürener, wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Bei der Unfallaufnahme wurde ein Sachverständiger eingesetzt. Beide beteiligten Fahrzeuge sind sichergestellt worden. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Wegen Reinigungsarbeiten ist die Bundesstraße derzeit noch voll gesperrt.

Von Anonymous User