Emsdetten, Verkehrsunfall

Emsdetten (ots) - Am Nordring (B 481) ist am Sonntagmittag (10.11.2019) ein PKW mit einer Radfahrerin kollidiert. Dabei erlitt die 75-jährige Zweiradfahrerin aus Emsdetten schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Um kurz nach 12.00 Uhr wollte eine 47-jährige PKW-Fahrerin von der Straße Im Hagenkamp nach rechts auf die vorfahrtberechtigte B 481 abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin, die in Richtung Rheine fuhr. Am Auto der Emsdettenerin entstand geringer Sachschaden. Der Schaden am Fahrrad wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

Von Anonymous User