Ochtrup, Brand von zwei Containern

Ochtrup (ots) - In der Nacht zum Mittwoch (13.11.2019) hat an der Schillerstraße ein Baucontainer gebrannt. Das Feuer auf dem Grundstück eines derzeit im Rohbau befindlichen Hauses war um kurz vor 03.00 Uhr bemerkt worden. Unbekannte hatten offenbar den Inhalt, überwiegend Holzabfälle, angezündet. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Nach ersten Schätzungen ist an dem Container ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro entstanden. Am Mittwochmorgen, um 06.00 Uhr, wurde bemerkt, dass es im Stadtgebiet in einem weiteren Container gebrannt hatte. Mehr als einen Kilometer vom ersten Brandort entfernt, im Stadtpark an der Winkelstraße, hatte ebenfalls ein Container gebrannt. Auch hier hatten unbekannte Personen offensichtlich den Inhalt des Restmüllbehältnisses angezündet. Das Feuer war von selbst erloschen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02553/9356-4155.

