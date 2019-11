Ibbenbüren-Laggenbeck, Verkehrsunfall

Ibbenbüren (ots) - Am Dienstagvormittag (12.11.2019), im Zeitraum zwischen 10.30 Uhr und 11.00 Uhr, kam es an der Mettinger Straße, auf dem Parkplatz der Kreissparkasse, zu einem Verkehrsunfall. Ein Autofahrer fuhr rückwärts aus einer Parkbucht und kollidierte dabei mit einem dahinter fahrenden, unbekannten Fahrzeug. Während der PKW-Fahrer dann wieder in die Parkbucht lenkte, fuhr der Geschädigte vom Parkplatz in Fahrtrichtung Tecklenburg. Zum Fahrzeug kann nur angegeben werden, dass es eine dunkle Farbe hatte und es sich um einen Mittelklasse-Pkw gehandelt hat. Die Schadenshöhe beträgt etwa 750 Euro. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

