Ibbenbüren, Verkehrsunfall mit einer Verletzten

Ibbenbüren (ots) - Im Kreuzungsbereich Gravenhorster Straße/Meisenweg ist am Donnerstagmorgen (14.11.2019) ein PKW mit einer Radfahrerin kollidiert. Dabei erlitt die jugendliche Zweiradfahrerin aus Ibbenbüren schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein Osnabrücker Krankenhaus. Die 14-Jährige fuhr um 07.48 Uhr auf dem beidseitig freigegebenen Radweg der Gravenhorster Straße in Richtung Ibbenbüren. In dem Moment wollte eine 44-jährige Autofahrerin aus Ibbenbüren vom Meisenweg nach rechts auf die vorfahrtberechtigte Straße abbiegen. Bei dem Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin auf die Fahrbahn. Am PKW und am Fahrrad entstanden Sachschäden in Höhe von jeweils einigen Hundert Euro.

