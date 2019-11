Rheine, Diebstähle aus Fahrzeugen

Rheine (ots) - In den vergangenen Nächten waren im Stadtgebiet Diebe unterwegs, die aus verschiedenen Fahrzeugen Gegenstände entwendet haben. Bei einigen Vorfällen ist noch unklar, wie die Unbekannten ins Innere der Wagen gelangen konnten. Möglicherweise hatten die Diebe gezielt nach unverschlossenen Fahrzeugen, hier Kofferräumen, gesucht. Es sind bei der Polizei fünf Fälle dokumentiert: In der Nacht zum Mittwoch, 13.11.2019, von der Darbrookstraße, der Nadigstraße und der Robertstraße. Es wurden unter anderem Taschen gestohlen. In einer Tasche befand sich ein Laptop.

Von Anonymous User