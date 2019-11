Rettungskräfte und Polizei sind eingetroffen. Nach ersten Erkenntnissen kam es

gegen 17:45 Uhr aus noch ungeklärten Gründen zu einem Zusammenstoß zwischen

einem PKW und einem Motorradfahrer. Personen wurden verletzt und es entstand

Sachschaden.

Nachtrag: Die Straßensperrung ist nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen

gegen 21 Uhr aufgehoben worden.

2. Nachtrag: Am Donnerstag (14.11.2019, 17:44 Uhr) kam es in Emsdetten an der

Einmündung Sinninger Straße/ Saerbecker Straße/ Veltrup zu einem Verkehrsunfall

mit zwei Verletzten. Ein 37 jähriger Mann aus Emsdetten befuhr mit einem Pkw die

Sinninger Straße in Fahrtrichtung Emsdetten. Ein 23 jähriger Mann aus Hörstel

befuhr die Straße Veltrup mit einem Krad in Fahrtrichtung Riesenbeck. An der

Einmündung (abknickende Vorfahrt) kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. In

der Folge kollidierte das Krad zusätzlich mit einem hinter dem ersten Fahrzeug

befindlichen Pkw eines 45 Jahre alten Emsdetteners. Der Kradfahrer wurde

schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw Fahrer des 2. Fahrzeugs

wurde leicht verletzt. Die Straße war für die Unfallaufnahme voll gesperrt. Der

Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell