Emsdetten, Verkehrsunfallflucht

Emsdetten (ots) - Am Samstag (09.11.2019), zwischen 05.00 Uhr und 08.00 Uhr, verunfallte auf dem Buchenweg, stadtauswärts fahrend, ein dunkelgrüner VW Polo. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Zaunpfähle. Nach ersten Schätzungen beträgt der dabei entstandene Sachschaden etwa 2.500 Euro. Der VW Polo wurde vorne rechts stark beschädigt. Teile der Stoßstange, der rechte Außenspiegel, Blinker und Scheinwerferglas wurden an der Unfallstelle gefunden. Demnach dürfte es sich um ein Fahrzeug Baujahr 1999 bis 2001 handeln. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Emsdetten, Telefonnummer 02572/9306 - 4415.

