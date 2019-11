Lengerich, versuchter Einbruch/Sachbeschädigung

Lengerich (ots) - An einem Geschäft auf der Bahnhofstraße ist am Donnerstagnachmittag (14.11.2019) eine beschädigte Türscheibe festgestellt worden. Unbekannte Täter hatten diese offenbar mit einem Blumentopf eingeschlagen. Die Unbekannten waren aber nicht in die Geschäftsräume gelangt. Der Schaden liegt im dreistelligen Eurobereich. Die Polizei sucht Zeugen, die insbesondere am Mittwochabend oder in der Nacht zum Donnerstag an dem Antiquitätengeschäft verdächtige Personen gesehen haben. Hinweise bitte unter Telefon 05481/9337-4515.

Von Anonymous User