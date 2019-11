Lengerich, Verkehrsunfall mit einer verletzten Person, Unfallbeteiligter wird gesucht

Lengerich (ots) - Am Donnerstag (14.11) kam es in der Zeit zwischen 07.20 Uhr und 07.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern, die in dieselbe Richtung fuhren. Der Unfall ereignete sich im Stadtgebiet im Bereich Bahnhofstraße, Poststraße, Lohesch oder Hullmanns Damm. Die leicht verletzte Frau kann die genaue Unfallörtlichkeit zurzeit nicht benennen. Im Rahmen eines Überholvorganges bog der überholte Radfahrer unvermittelt nach links ab und stieß mit der überholenden 61 jährigen Radfahrerin aus Lengerich zusammen. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Der unfallverursachende Radfahrer wird als männlich, 50-60 Jahre alt und Träger eines Vollbartes beschrieben. Der Radfahrer trug einen Helm und Warnmarkierungen an der Jacke. Er half der gestürzten Radfahrerin, kümmerte sich und nannte auch mehrfach seine Personalien. Der genaue Unfallhergang steht nicht fest. Die Polizei bittet den beteiligten Radfahrer, sich mit der Polizei in Lengerich, 05481/ 9337 - 4515 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

