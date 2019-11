Ochtrup, Körperverletzung/Sachbeschädigung

Ochtrup (ots) - Die Polizei hat gegen einen 25-jährigen Mann eine Anzeige wegen verschiedener Delikte vorgelegt. Der junge Mann war in der Nacht zum Sonntag (17.11.2019), gegen 02.00 Uhr, zu Fuß auf der Bentheimer Straße unterwegs. Dort stoppte er ein vorbeifahrendes Taxi. Unmittelbar forderte er den 51-jährigen Fahrer auf, einen Notruf abzusetzen. Dies lehnte der Taxifahrer ab, die Situation eskalierte und der 25-Jährige schlug seinem Gegenüber ins Gesicht. Ein mitfahrender Fahrgast wollte diese Situation filmen. Der Beschuldigte schlug ihm daraufhin das Handy aus der Hand und versetzte auch ihm Schläge an den Kopf. Damit nicht genug. Nun trat der 25-Jährige aus Niedersachsen gegen das Taxi und beschädigte es. Zudem beleidigte und bedrohte er die beiden Männer. Beide Geschädigten erlitten leichte Verletzungen. Der Schaden an dem Taxi, an dem Handy und einer Brille wird auf insgesamt etwa 1.500 Euro geschätzt. Ein Alkoholtest bei dem 25-Jährigen ergab einen Wert von etwa 1,5 Promille.

Von Anonymous User