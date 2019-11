Steinfurt-Bo., Unfallflucht

Steinfurt (ots) - In der Zeit zwischen Samstag, den 16.11.2019, 11.00 Uhr, und Sonntag, den 17.11.2109, cirka 09.00 Uhr, wurde in Borghorst, auf der Straße Overhege/Ecke Gräfin-Bertha-Straße, ein parkender, silberner Pkw Renault Megane bei einem Verkehrsunfall an der Fahrerseite erheblich beschädigt. Der Verursacher hat sich mit seinem Fahrzeug unerlaubt entfernt. Der Pkw wurde erheblich beschädigt, Schadenshöhe etwa 4.000 Euro. Aufgrund der Spuren kann beim verursachenden Fahrzeug von einem Anhänger oder Lkw oder ähnlich ausgegangen werden. Wer kann Hinweise auf den Verursacher geben? Telefon 02551/15-4115.

