Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots) - Am Montag (18.11.), gegen 18.45 Uhr, befuhr der Fahrer eines blauen VW Passat Kombi die Alstedder Straße aus Richtung Laggenbeck kommend in Fahrtrichtung Ibbenbüren. Als dieser den Kreisverkehr in Höhe der Steinbrinkstraße verließ, kam ihm ein dunkler Pkw auf seinem Fahrstreifen entgegen. Beide Außenspiegel stießen zusammen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Der Entgegenkommende fuhr ohne anzuhalten weiter. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Von Anonymous User