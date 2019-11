Laer, Verkehrsunfall

Laer (ots) - Bei einem Verkehrsunfall an der Ecke Hohe Straße/Bachstraße ist am Montagmorgen (18.11.2019) eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Ein 59-jähriger PKW-Fahrer aus Laer wollte gegen 07.35 Uhr nach links abbiegen. Dabei übersah er die aus seiner Sicht von links kommende 22-jährige Radfahrerin. Die junge Frau erlitt dabei schwere Verletzungen. Sie wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Von Anonymous User