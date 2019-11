Rheine, Verkehrsunfall, Geschädigter gesucht

Rheine (ots) - Am Montag (18.11.), gegen 18.00 Uhr, ist auf der Dörenther Straße ein parkendes Fahrzeug angefahren und beschädigt worden. Die Fahrerin des verursachenden Fahrzeuges meldete den Unfall tags darauf bei der Polizei. Aufgrund der Unfallbeschädigungen am verursachenden Fahrzeug dürften die Schäden an dem geparkten Pkw erheblich sein. Der oder die Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei Rheine zu melden, Telefon 05971-938-4215.

