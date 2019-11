Greven, Verkehrsunfallflucht

Greven (ots) - Am Montag (18.11.2019), gegen 17.10 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich Emsdettener Damm/ Hüttruper Straße ein Verkehrsunfall. Eine 50-jährige Pkw-Fahrerin aus Münster befuhr die Hüttruper Straße in Fahrtrichtung Greven und beabsichtigte mit ihrem Fahrzeug im Kreuzungsbereich nach links, in Richtung Münster abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem Radfahrer, der die Hüttruper Straße in Richtung Greven befuhr. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich der Radfahrer in Richtung Greven, ohne seine Personalien anzugeben. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden an dem beteiligten Pkw, Fiat, auf etwa 1.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Radfahrer geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928- 4455.

Von Anonymous User