Mettingen, Verkehrsunfallflucht

Mettingen (ots) - Am Dienstag (19.11.) ist ein grauer BMW 520 Kombi auf dem Parkplatz hinter der katholischen Kirche angefahren worden. Der BMW war dort in der Zeit zwischen 07.45 Uhr und 16.00 Uhr abgestellt. Der Sachschaden, hinten links am Fahrzeug, beläuft sich auf etwa 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte an die Polizei Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Von Anonymous User