Saerbeck, versuchter Einbruch

Saerbeck (ots) - Ein etwa 25 Jahre alter Täter ist am Mittwochabend (20.11.2019) bei einem Einbruch am Heckenweg gestört worden. Als ein zurückkehrender Bewohner um 20.30 Uhr mit seinem Fahrzeug auf das Grundstück fuhr, sah er an dem freistehenden Einfamilienhaus einen jungen Mann. Die Person drückte mit einer Hand die Rolllade eines Fensters hoch, in der anderen Hand hielt er einen silbernen Gegenstand, möglicherweise ein Werkzeug. Als der dunkel gekleidete Mann den Bewohner bemerkte, ließ er die Jalousie fallen und rannte über den Heckenweg in Richtung Telgenweg davon. Wie sich herausstellte, war bereits die Scheibe des Fensters eingeschlagen und das Fenster geöffnet worden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02572/9306-4415. Der etwa 25 Jahre alte Unbekannte war etwa 175 cm groß, dunkel gekleidet und hatte seinen Kapuzenpullover bis ins Gesicht gezogen.

Von Anonymous User