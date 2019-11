Nordwalde, Verkehrsunfall

Nordwalde (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 555 in Westerode ist am Mittwochabend (20.11.2019) eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte die 26-jährige Nordwalderin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ein 51-jähriger Autofahrer war um kurz vor 19.00 Uhr auf der Landstraße in Richtung Nordwalde unterwegs. Den Schilderungen zufolge wollte er seinen Wagen dann in Höhe Hausnummer 50 wenden. Dabei kam es zur Kollision mit dem in Richtung Greven fahrenden Wagen der 26-Jährigen. An den beiden beteiligten Autos entstanden erhebliche Sachschäden, die auf insgesamt etwa 30.000 Euro geschätzt werden. Beide PKW wurden abgeschleppt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen.

Von Anonymous User