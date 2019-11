Ochtrup, Feuer am Bahnhof

Ochtrup (ots) - Am Dienstag (19.11.2019), in der Zeit zwischen 06.00 Uhr und 20.00 Uhr, hat es in der Toilettenanlage am Bahnhof gebrannt. Derzeit liegen keine Erkenntnisse zu dem Verursacher bzw. den Verursachern des Feuers vor. Bei dem Brand ist in der öffentlichen Toilettenanlage ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstanden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können, Telefon 02553/9356-4155.

Von Anonymous User