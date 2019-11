Greven, Brand am Mittwochabend/Donnerstagmorgen

Greven (ots) - Die Polizei hat nach einem Brand an der Marienstraße die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandstelle wurde beschlagnahmt. Den Einsatzkräften war das Feuer am Mittwochabend (20.11.2019), gegen 21.00 Uhr, gemeldet worden. Nach ersten Erkenntnissen war aus bisher unbekannten Gründen eine Biomülltonne in Brand geraten. Das Feuer schlug auf das Dach des Einfamilienhauses über und beschädigte dies. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die erste vorsichtige Schätzung zur Höhe des Sachschadens liegt bei etwa 20.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Brand machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen, Telefon 02571/928-4455.

