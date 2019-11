Rheine, Verkehrsunfall am Freitag

Rheine (ots) - Auf der Catenhorner Straße hat sich am Freitagmorgen (22.11.2019) ein Verkehrsunfall ereignet, an dem ein Linienomnibus beteiligt war. Um kurz vor 08.00 Uhr musste eine 48-jährige Autofahrerin, die in Richtung Bauerschaftstraße fuhr, in Höhe der Straße Up de Deipe verkehrsbedingt abbremsen. Der 29-jährige Fahrer des nachfolgenden Busses fuhr auf den Wagen der Rheinenserin auf. Wie sich herausstellte, waren die Fahrgäste des Omnibusses unverletzt geblieben. Die 48-jährige Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen. Die Sachschäden an dem Bus und am PKW werden auf insgesamt etwa 7.000 Euro geschätzt.

Von Anonymous User