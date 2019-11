Neuenkirchen, Verkehrsunfall, Fußgänger getötet Nachtrag:

Erstmeldung: Am Freitag (22.11.), gegen 08.40 Uhr, wurde die Polizei von einem

Verkehrsunfall auf der Salzbergener Straße / Dieselstraße in Kenntnis gesetzt.

An diesem Unfall sollten dem Anrufer nach ein Müllwagen und ein Fußgänger

beteiligt sein. Bei Eintreffen der Polizeibeamten stand ein Müllwagen auf der

Dieselstraße in Höhe der Hausnummer 37. Ein Fußgänger lag auf der Fahrbahn.

Offensichtlich hatte es einen Kontakt zwischen dem Müllfahrzeug und dem

Fußgänger gegeben. Der Fußgänger wurde dabei so schwer verletzt, dass er an der

Unfallstelle verstarb. Bei dem Getöteten handelt es sich um einen 70 jährigen

Mann aus Neuenkirchen. Der genaue Unfallhergang steht noch nicht fest. Ersten

Ermittlungen nach bog der Müllwagen von der Salzbergener Straße nach links in

die Dieselstraße ein. Ein Sachverständiger ist vor Ort und sichert alle

Unfallspuren vor Ort. Der unmittelbare Bereich um den Unfallort ist bis auf

weiteres gesperrt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell