Tecklenburg, Unfall/Flucht

Tecklenburg (ots) - Am Donnerstagvormittag (21.11.2019), in der Zeit zwischen 09.30 Uhr und 10.30 Uhr, wurde auf dem Altstadtparkplatz in Tecklenburg ein parkender Pkw hinten links bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der Verursacher hat sich unerlaubt entfernt. Bei dem beschädigten Pkw handelt es sich um ein silbernen Skoda Fabia. Die Schadenshöhe liegt bei 1.000 Euro. Hinweise bitte unter Telefon 05481/9337-4515.

