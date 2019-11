Mettingen, Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Mettingen (ots) - Ein 42-jähriger Fahrer eines Fahrzeugs aus Glandorf wollte am Freitagmorgen (22.11.2019), gegen 09.10 Uhr, von der Westerkappelner Straße nach links auf die Ibbenbürener Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 67-jährigen Autofahrerin, die auf der Westerkappelner Straße in Richtung Westerkappeln fuhr. Bei dem Unfall erlitt der 71-jährige Beifahrer der 67-Jährigen schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Von Anonymous User