Greven, Verkehrsunfall mit einem verletzten Autofahrer

Greven (ots) - Ein Ersthelfer hat am frühen Sonntagmorgen (24.11.2019) einen verunglückten Autofahrer aus einem Wagen geborgen, der angefangen hatte, zu brennen. Der 19-jährige PKW-Fahrer hatte schwere Verletzungen erlitten, war eingeklemmt und konnte den Wagen nicht selbständig verlassen. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge war der junge Mann aus Greven gegen 04.35 Uhr auf der Saerbecker Straße in Richtung Greven unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Straße ab, prallte mit dem Wagen gegen einen Baum und danach gegen einen zweiten. Der Schaden am vollkommen beschädigten, ausgebrannten PKW wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Hinzu kommen Flurschäden sowie Schäden an einem Stromverteilerkasten und an einem Leitpfosten. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen.

Von Anonymous User