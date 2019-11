Lienen, Verkehrsunfall am Sonntag

Lienen (ots) - Am Sonntagmittag (24.11.2019), gegen 12.20 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Motorradfahrer die Straße Holperdorp (K 30) von Lengerich in Fahrtrichtung Sudenfeld. Vor einer scharfen Linkskurve kam der Ladbergener nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den angrenzenden Grünstreifen. Er verlor die Kontrolle über das Zweirad, kam zu Fall und rutschte mit dem Krad gegen eine in der Kurve aufgestellte Richtungstafel. Der 56-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Es entstanden Sachschäden in Höhe von einigen Tausend Euro.

Von Anonymous User