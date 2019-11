Verkehrsunfallflucht

Lotte (ots) - Am Freitag (22.11.2019) wurde auf dem Parkplatz der Firma Poco, am Teichweg 5, ein PKW beschädigt. Gegen 10.30 Uhr stellte der Fahrer seinen grauen Nissan auf dem Parkplatz ab. Als er gegen 10.45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass der rechte hintere Kotflügel beschädigt war. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Der Unfallverursacher hat sich nicht um den Schaden gekümmert. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

