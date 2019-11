Neuenkirchen, Verkehrsunfall mit Sachschaden/Flucht

Neuenkirchen (ots) - Auf der Bundesstraße 70, in Höhe der Anschlussstelle Hauenhorst, hat sich am frühen Dienstagmorgen (26.11.2019) ein Verkehrsunfall ereignet. Eine Autofahrerin befuhr zwischen 05.25 Uhr und 05.35 Uhr mit einem grauen Opel Astra die B 70 in Richtung Rheine. Ein von der Anschlussstelle Hauenhorst nach rechts auf die B 70 einbiegender dunkler Kleinwagen beachtet nicht die Vorfahrt der Frau. Diese musste stark bremsen und nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug zu verhindern. Dadurch prallte ihr Pkw gegen die rechte Schutzplanke. Der Schaden an dem Opel beträgt etwa 4.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt. Wer ist Zeuge des Unfalls und kann Angaben zum flüchtigen Unfallverursacher bzw. dem dunklen Kleinwagen machen? Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

Von Anonymous User