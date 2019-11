Radfahrer gesucht

Rheine (ots) - Am Samstag (23.11.2019) ist es gegen 09.35 Uhr auf dem Melkeplatz, an der Kreuzung Catenhorner Str./Hauenhorster Str./Pappelstraße, zu einem Unfall gekommen. Eine Fußgängerin, die auf dem Gehweg (Höhe Hausnummer 1) unterwegs war, stieß mit einem dort fahrenden Radfahrer zusammen. Die Fußgängerin verletzte sich dabei leicht. Der Radfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/9384215, zu melden.

