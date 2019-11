Rheine, Körperverletzung

Rheine (ots) - Die Polizei ermittelt derzeit nach einer Körperverletzung, die sich am vergangenen Freitagabend (22.11.2019) am Kardinal-Galen-Ring zugetragen hat. Der Vorfall wurde den Beamten vor Ort von einem Zeugen geschildert. Alle Betroffenen, sowohl die Geschädigte als auch ein Beschuldigter, sind bisher nicht bekannt. Gegen 20.20 Uhr bemerkte ein Autofahrer auf dem Gehweg, kurz vor der Hemeleter Straße, eine Personengruppe, bestehend aus zwei Mädchen und vier Jungen. Ein Junge schlug einem Mädchen derart heftig ins Gesicht, dass dieses zu Boden ging. Der Zeuge hielt an und ging auf die Personen zu. In dem Moment schlug der Junge erneut auf das Opfer ein, das inzwischen wieder aufgestanden war. Die etwa 16 bis 18-Jährige ging erneut zu Boden. Der Unbekannte, unter 18 Jahre alte Schläger, stand nun über dem Mädchen. Ein zweiter Jugendlicher zog ihn von ihr weg. Der Zeuge schritt ein, woraufhin alle Beteiligten wegliefen. Die Jugendliche, hatte lange dunkle Haare und trug eine weiße Jacke. Die männlichen Jugendlichen waren alle unter 18 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß, hatten dunkle Haare und trugen dunkle Kleidung. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

