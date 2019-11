Sehr geehrte Damen und Herren,

nach sechsmonatiger Bauzeit ist der Rohbau des neuen Polizeigebäudes in

Ibbenbüren jetzt fertiggestellt worden. Am Dienstag, 03.12.2019, wird das

Richtfest gefeiert. Der Leiter der Kreispolizeibehörde, Landrat Dr. Klaus

Effing, und der Leitende Ministerialrat Prof. Dr. Schönenbroicher,

verantwortlicher Referatsleiter für Liegenschaften der Polizei, sowie der

Investor, Joachim Heda, nehmen an der Veranstaltung teil. Zu dieser

Veranstaltung lade ich die Vertreterinnen und Vertreter der öffentlichen

Pressemedien herzlich ein: Zeit: Dienstag, 03.12.2019, 14.00 Uhr Ort:

Osnabrücker Straße 148, 49479 Ibbenbüren

Für eine kurze Anmeldung wäre ich Ihnen dankbar. Mit freundlichem Gruß

Johannes Tiltmann, Pressesprecher

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell