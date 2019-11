Greven, Diebstahl/Sachbeschädigung

Greven (ots) - Am Dienstagvormittag (26.11.2019) sind im Stadtgebiet drei beschädigte Zigarettenautomaten festgestellt worden. Wann genau die Täter zugeschlagen haben, steht noch nicht fest. Einer der Automaten war am Montagabend (25.11.2019), um 18.30 Uhr, noch in ordnungsgemäßem Zustand gesehen worden. An der Grimmstraße und der Biederlackstraße war jeweils ein Automat aufgebrochen und daraus das Bargeld gestohlen worden. Beim dritten Gerät, erneut an der Grimmstraße, blieb es beim Versuch. Hier liegt der Schaden bei etwa 250 Euro, während dieser bei den beiden komplett aufgebrochenen Automaten bei ungefähr 1.000 Euro liegt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

Von Anonymous User