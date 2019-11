Steinfurt-Burgsteinfurt, Verkehrsunfall

Steinfurt (ots) - An der Kreuzung Europaring/Mühlenstraße/Wasserstraße hat sich am Donnerstagmorgen (28.11.2019) ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 10-jähriger Junge schwer verletzt wurde. Gegen 07.00 Uhr wollte der 67-jährige Fahrer eines Kleintransporters von der Wasserstraße nach links auf die Mühlenstraße abbiegen. Zur gleichen Zeit ging der Junge mit seiner Mutter über die Fußgängerfurt in Richtung Innenstadt. Der PKW kollidierte dabei mit dem Kind, das schwere Verletzungen erlitt. Ein Rettungswagen brachte den 10-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Kleintransportes aus Steinfurt und die Mutter des Jungen blieben unverletzt.

Von Anonymous User