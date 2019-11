Greven, Diebstahl aus Automaten

Greven (ots) - Erheblicher Sachschaden, geringe Beute, das ist die Bilanz nach zahlreichen Automatenaufbrüchen. In der Zeit zwischen Montagabend, 18.00 Uhr und Dienstagmorgen (26.11.2019), 08.00 Uhr, haben sich unbekannte Täter auf das Grundstück einer Autowaschanlage an der Straße Up´n Nien Esch begeben. Dort brachen sie insgesamt neun Automaten auf und erbeuteten dabei nach ersten Erkenntnissen etwa 20 Euro Bargeld. Der Schaden an den Geräten ist erheblich. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

