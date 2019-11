Unfallflucht

Emsdetten (ots) - Am Dienstag (26.11.2019), gegen 18.30 Uhr, stellte ein Autofahrer seinen silbergrauen Volvo Kombi vor dem Haus an der Rheiner Straße 85 ab. Als er gegen 20.15 Uhr zu seinem Wagen zurückkam, war dieser an der hinteren Stoßstange erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher hat sich um den Schaden nicht gekümmert. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, melden sich bitte bei der Polizei Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

