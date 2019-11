Ibbenbüren, Fahrzeuge aufgebrochen

Ibbenbüren (ots) - Am Merschweg und an den Straßen "Am Forsthaus" sowie am "Eichengrund" sind drei Autos aufgebrochen worden. Die Fahrzeuge waren zu unterschiedlichen Zeiten abgestellt worden. In einem Fall erst um 23.30 Uhr. Der erste PKW-Aufbruch ist am frühen Morgen um 04.45 Uhr am Eichengrund bemerkt worden. An zwei Mercedes-Fahrzeugen und an einem BMW-Fahrzeug schlugen der oder die Täter jeweils eine Scheibe ein und stiegen dann hinein. Aus einem Mercedes entwendeten sie die gesamte Mittelkonsole und den Airbag. Im zweiten Mercedes bauten sie die Navigations-/Audiosysteme und den Fahrerairbag aus. Das Lenkrad mit Airbag entwendeten sie aus dem BMW. Der Schaden an und in den drei Fahrzeugen ist erheblich. Der Wert der gestohlenen Fahrzeugteile geht in die Tausende Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

