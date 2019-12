Lotte-Büren, Verkehrsunfallflucht

Lotte (ots) - Am Freitag (29.11.) ist am Strotheweg 36 ein grauer Skoda Fabia angefahren worden. Der Pkw parkte dort in der Zeit zwischen 06.30 Uhr und 18.30 Uhr. Der Sachschaden, hinten links am Kotflügel, beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Der Verursacher ist nicht bekannt. Er entfernte sich vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Von Anonymous User