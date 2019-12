Emsdetten, Körperverletzung Frauenstraße

Emsdetten (ots) - Nach einer Körperverletzung, die sich am frühen Samstagmorgen (30.11.2019) an der Frauenstraße ereignet hat, ermittelt nun die Polizei. Ein 43-jähriger Emsdettener war gegen 05.00 Uhr an der Frauenstraße auf drei ihm unbekannte Männer getroffen. Diese traktierten ihn und schlugen unmittelbar auf ihn ein. Das Opfer konnte schließlich wegrennen und sich in Sicherheit bringen. Der verletzte Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können, Telefon 02572/9306-4415. Derzeit liegt keine Beschreibung zu den drei Unbekannten vor. Nach Angaben des Geschädigten soll es sich um drei Ausländer gehandelt haben.

Von Anonymous User